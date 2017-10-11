Оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру оставил в силе и окружной суд

В среду, 11 октября, Таллиннский окружной суд оставил без изменения оправдательный приговор в отношении писателя Каура Кендера, которого прокуратура обвинила в изготовлении детской порногорафии.

При этом апелляционная жалоба прокурора частично все же была удовлетворена - окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда о присуждении Кендеру компенсации за моральный ущерб в размере 500 евро.

В остальном Таллиннский окружной суд приговор суда первой инстанции не изменил.

Прокурор Леа Пяхкель требовала в Таллиннском окружном суде признать писателя Каура Кендера виновным в изготовлении детской порнографии и наказать его денежным штрафом.

Решение окружного суда можно оспорить в Госсуде.

Напомним, в мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал. Суд первой инстанции пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере 20 000 евро, а также 35 000, потраченные на экспертные оценки.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.