В Раквере погрузчик задавил женщину ({{commentsTotal}})
В производственном помещении в Раквере 10 октября погрузчик наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу.
Как сообщила Идаская префектура, инцидент произошел 10 октября в 10:40 в производственном помещении на улице Тоотмисе в Раквере.
Автопогрузчик под управлением 25-летнего водителя наехал на 49-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель погрузчика был трезв.
По факту травмы на рабочем месте полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности.
Редактор: Артур Тооман