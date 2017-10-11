В Раквере погрузчик задавил женщину

В производственном помещении в Раквере 10 октября погрузчик наехал на женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщила Идаская префектура, инцидент произошел 10 октября в 10:40 в производственном помещении на улице Тоотмисе в Раквере.

Автопогрузчик под управлением 25-летнего водителя наехал на 49-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель погрузчика был трезв.

По факту травмы на рабочем месте полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности.