Власти Йыхви требуют от прокуратуры разобраться с компенсацией заведующей дома по уходу

Волостная управа Йыхви обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело для изучения обстоятельств выплаты бывшим главой самоуправления Эдуардом Эастом выходного пособия руководителю местного центра по уходу Элле Селиверстовой.

"Подтверждаем, что 10 октября в прокуратуру поступило заявление от волостной управы Йыхви с просьбой возбудить уголовное дело на предмет законности выплаты компенсации по уходу члену правление целевого учреждения Jõhvi Hooldekeskus", - сказала в среду, 11 октября, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

"До принятия какого-либо решения, невозможно сообщить подробные детали этого заявления", - добавила она.

Решение о возбуждении дела прокуратура должна принять в течение 10 дней после получения заявления.

О намерении обратиться с заявлением в прокуратуру на прошлой неделе порталу rus.err.ee говорил старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин.

В июле этого года за два дня до своей отставки с поста старейшины волости Йыхви Эдуард Эаст распорядился выплатить выходное пособие бывшей заведующей местным домом по уходу Элле Селиверствой. Сумма, превысившая 13 000 евро, была выплачена из волостного бюджета.

По оценке большинства местных депутатов, допустимым было бы выплатить компенсацию из бюджета целевого учреждения, но никак не из бюджета волости.

Сама Селиверствова является и одним из тех членов волостного собрания, кто не поддержал вотум недоверия Эасту.

После отставки Эаста новым старейшиной стал Алексей Наумкин.