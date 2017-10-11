Лига наций УЕФА: определились возможные соперники сборной Эстонии

Помимо команды Эстонии, в лигу С также попали сборные Венгрии, Румынии, Шотландии, Словении, Греции, Сербии, Албании, Норвегии, Черногории, Израиля, Болгарии, Финляндии, Кипра и Литвы, передает официальный сайт УЕФА.

Участники будут разбиты на одну группу из трех команд и три группы - по четыре команды. Победители групп перейдут в лигу В следующего розыгрыша, обладатели последних мест - в лигу D.

Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года в Лозанне.

ОФИЦИАЛЬНО: Стало известно распределение сборных по лигам Лиги наций УЕФА! ⚽️????



Подробнее ???? https://t.co/d3mCYIpoBF pic.twitter.com/hqFXyXmTCi — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2017

Все 55 европейских команд распределены по четырем лигам: A, B, C и D - в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (на 11 октября 2017 года, стыковые матчи в зачет не пойдут).

В лигу A попали 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих - в лигу B, следующие 15 - в лигу C, а 16 последних - в лигу D.

Лига A: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Лига B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига D: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Матчи группового этапа Лиги наций УЕФА будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп лиги А состоится в июне 2019 года.

Лига наций заменит большинство товарищеских матчей, но в календаре останутся свободные даты для спаррингов.