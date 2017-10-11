Полиция: в день выборов запрещена и предвыборная реклама в соцсетях

В воскресенье, 15 октября, в день выборов в собрания местных самоуправлений запрещена любая активная политическая агитация. Запрет касается также и предвыборной рекламы в СМИ и социальных сетях, предупреждает полиция.

"Следить за действиями всех почти 12 000 кандидатов в день выборов полиция не может, поэтому напоминаем всем кандидатам, что запрет на активную предвыборную агитацию действует для того, чтобы дать избирателям возможность спокойно сделать свой выбор. Период предвыборной кампании, который длился несколько месяцев, должен быть завершен ко дню выборов. На данный момент все кандидаты должны были успеть донести до избирателей свои идеи", – сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны, капитан полиции Марили Кохава.

С точки зрения закона активной агитацией является активная деятельность, направленная более чем на одного человека. По этим подразумевается активное убеждение избирателей и разъяснение программы и точки зрения. Запрет на активную агитацию является общим в течение всего дня и не зависит от того, в каком часу проходит голосование.

Запрещена любая агитация как в помещениях для голосования, так и в помещениях, через которые избиратели заходят в помещения для голосования.

Запрещено раздавать предвыборную рекламу, призывать голосовать за какого-либо кандидата, партию либо избирательный союз, а также носить одежду с предвыборной рекламой.

В связи с выборами в собрания местных самоуправлений в течении месяца полиция получила более 150 сообщений, которые касались, в основном, наружной политической рекламы.

В отношении нарушения запрета на политическую наружную рекламу полицейскими было сделано 23 предписания и начато восемь делопроизводств о проступке.