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ФОТО: подозрительный чемодан вызвал транспортный коллапс на столичной улице Лийвалайа ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

В среду, 11 октября, часть улицы Лийвалайа в час пик перекрыли для движения из-за подозрительного чемодана.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс сказал, что кто-то сообщил о том, что на автобусной остановке "Гостиница "Олимпия" найден подозрительный чемодан, передает новостной портал ERR.

Сообщение о происшествии поступило в 16:10. Робот-сапер проверил содержимое чемодана. Выяснилось, что в нем сложен мусор.

В районе 17 часов движение по улице Лийвалайа было возобновлено.

Редактор: Виктор Сольц

подозрительный чемодан


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