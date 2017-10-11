ФОТО: подозрительный чемодан вызвал транспортный коллапс на столичной улице Лийвалайа ({{commentsTotal}})
В среду, 11 октября, часть улицы Лийвалайа в час пик перекрыли для движения из-за подозрительного чемодана.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс сказал, что кто-то сообщил о том, что на автобусной остановке "Гостиница "Олимпия" найден подозрительный чемодан, передает новостной портал ERR.
Сообщение о происшествии поступило в 16:10. Робот-сапер проверил содержимое чемодана. Выяснилось, что в нем сложен мусор.
В районе 17 часов движение по улице Лийвалайа было возобновлено.
Редактор: Виктор Сольц