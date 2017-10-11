В среду, 11 октября, часть улицы Лийвалайа в час пик перекрыли для движения из-за подозрительного чемодана.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс сказал, что кто-то сообщил о том, что на автобусной остановке "Гостиница "Олимпия" найден подозрительный чемодан, передает новостной портал ERR.

Сообщение о происшествии поступило в 16:10. Робот-сапер проверил содержимое чемодана. Выяснилось, что в нем сложен мусор.

В районе 17 часов движение по улице Лийвалайа было возобновлено.