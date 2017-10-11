Вайвара наградила знаком отличия бывшего мэра Нарва-Йыэсуу Ираиду Чубенко

В среду, 11 октября, на последнем заседании волостного собрания Вайвара было принято решение наградить знаками отличия трех человек, в том числе и бывшего мэра Нарва-Йыэсуу Ираиду Чубенко.

Волость Вайвара после муниципальных выборов, которые пройдут 15 октября, перестанет существовать, поскольку она объединится с городом Нарва-Йыэсуу. На последнем заседании волостного собрания было принято решение наградить знаками отличия волости Вайвара трех человек.

За создание возможности добровольного объединения волости и города награду получит бывший мэр Нарва-Йыэсуу Ираида Чубенко.

Также знаками отличия награждены производитель сельскохозяйственной продукции Раиса Павлова (Синимяэ) и предприниматель Александр Хохлов (Ольгино), которые создали рабочие места для многих жителей волости.

В октябре 2016 года Чубенко покинула пост мэра Нарва-Йыэсуу. По ее словам, она вернулась в горсобрание, чтобы осуществить запланированное объединение города с волостью Вайвара.

Чубенко баллотируется на нынешних муниципальных выборах по списку Центристской партии, который возглавляет действующий волостной старейшина Вайвара Вейко Лухалайд.