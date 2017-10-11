Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба столичной больницы.

В ходе ремонта были основательно отремонтированы все родильные палаты, создан отвечающий современным стандартам операционный блок с помещениями для реанимации и стабилизации состояния новорожденных, а также построено современное неонатальное отделение интенсивной терапии.

В сообщении отмечается, что новый родильный центр позволит повысит качество и оперативность медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В концепции обновленного родильного дома применен принцип "от двери до двери", при котором родильные палаты, операционная для кесарева сечения, помещение для стабилизации и палаты интенсивной терапии для новорожденных находятся на одном этаже рядом друг с другом.

Одной из главных новинок стали семейные палаты интенсивной терапии для новорожденных, которые позволят родителям круглосуточно находиться рядом со своим ребенком.

"У недоношенных детей, которые большую часть времени находятся в интенсивной терапии без своих родителей, есть большой риск отклонений в развитии и поведении. Именно поэтому мы хотим предложить родителям возможность круглосуточно находиться рядом со своим ребенком", - сказала заведующая отделением неонаталогии Пилле Андрессон.

В родильном доме Ида-Таллиннской центральной больницы ежегодно рождается свыше 4000 детей, в том числе до 350 недоношенных. За последние десять лет показатель смертности среди новорожденных в больнице удалось снизить почти в 10 раз, добившись сравнимого с Северными странами результата.