В Ида-Таллиннской центральной больнице откроется отремонтированный родильный дом

В Ида-Таллиннской центральной больнице завершился ремонт родильного дома, который откроется 12 октября.

Об этом в среду, 11 октября, сообщила пресс-служба столичной больницы.

В ходе ремонта были основательно отремонтированы все родильные палаты, создан отвечающий современным стандартам операционный блок с помещениями для реанимации и стабилизации состояния новорожденных, а также построено современное неонатальное отделение интенсивной терапии.

В сообщении отмечается, что новый родильный центр позволит повысит качество и оперативность медицинской помощи в экстренных ситуациях.

В концепции обновленного родильного дома применен принцип "от двери до двери", при котором родильные палаты, операционная для кесарева сечения, помещение для стабилизации и палата интенсивной терапии для новорожденных находятся на одном этаже рядом друг с другом.