Актуальная камера 11.10.2017 (18:00)

В Ида-Таллиннской центральной больнице завершился ремонт родильного дома, который откроется 12 октября.
В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.
Столичная мэрия в среду, 11 октября, утвердила Трийн Сийнер в должности директора Таллиннского городского музея. Официально она возглавит музей с 1 декабря.
Гражданская активность нарвитян – что делать?