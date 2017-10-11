Актуальная камера 11.10.2017 (20:00)

В третьем квартале 2017 года не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" получила в виде пожертвований 3928 евро.
В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.
Столичная мэрия в среду, 11 октября, утвердила Трийн Сийнер в должности директора Таллиннского городского музея. Официально она возглавит музей с 1 декабря.
Гражданская активность нарвитян – что делать?