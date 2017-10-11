В четверг облачно и дождливо, +7.. +10

Циклон с Финского залива переместится ночью на юг Карелии. В то же время в районе Осло углубляется новый циклон, который днем подойдет к Стокгольму.

Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, утром к Западной Эстонии приблизится новая зона осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с, на северо-восточном побережье ветер северо-западный порывами до 14 м/с. К утру ветер ослабеет и в западных уездах сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха от +1 до +6, на побережье местами до +10.

Днем облачно и дождливо, местами сильные осадки. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с, на островах 6-11 м/с, порывами до 15 м/с, на юго-западе Эстонии ветер сменит направление на юго-западное. Температура воздуха от +7 до +10, на побережье до +13.