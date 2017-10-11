ФОТО: группа La La Ladies провела неделю в Ливане с эстонскими военнослужащими

Эстонская музыкальная поп-группа La La Ladies сегодня вернулась на родину. Неделю коллектив пробыл в Ливане, где эстонские военнослужащие несут службу в составе миротворческой миссии UNIFIL.

В течение недели входящие в группу La La Ladies Диана Варик, Кети Убомяги и Инга Тислар вместе из миротворцами из подразделения Estpla-23 участвовали в патрулировании, посетили находящуюся рядом с контрольной линией между Ливаном и Израилем базу ООН 6-50 и штаб миротворческой миссии в Накуре, ознакомились с техникой и вооружением эстонских миротворцев, а также приняли участие в баскетбольном матче между эстонскими военнослужащими и командой Ливана.

Ансамбль дал три концерта в местных школах, два концерта - на базах ООН. Также участники коллектива успешно сдали тест на физическую выносливость.

Вместе с эстонскими штабными офицерами в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН UNIFIL служит около 40 эстонских военных, большую часть которых составляет подразделение размером со взвод, укомплектованное преимущественно на базе штабной и тыловой рот Разведбатальона. Эстонское пехотное подразделение входит в состав дислоцированного в Южном Ливане Ирландско-Финского батальона. Всего в UNIFIL участвует 40 стран.

La La Ladies исполняет как песни других исполнителей на эстонском, английском и русском языках, так и композиции собственного сочинения. С песней "Unikaalne" группа попала в полуфинал конкурса "Eesti Laul 2016".