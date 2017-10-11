Второй месяц на вершине: Ольгу Иванову снова чаще других депутатов Рийгикогу упоминали в СМИ

CМИ и интернет-издания Эстонии в сентябре чаще других депутатов Рийгикогу упоминали Ольгу Иванову, Мартина Хельме и Мярта Сультса.

Беспартийная Ольга Иванова, входящая во фракцию Центристской партии, уже второй месяц находится на вершине этого рейтинга. В августе в тройку также входили реформист Таави Рыйвас и социал-демократ Райнер Вакра, о которых в сентябре писали уже значительно меньше.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, Ольга Иванова в сентябре упоминалась 497 раз (513 - в августе), председатель фракции EKRE и кандидат в мэры Таллинна Мартин Хельме - 361 раз (167), а попавший в скандал с росписью стен Горхолла член фракции Центристской партии Мярт Сультс - 353 раза (менее 100).

Реформист и кандидат в мэры Таллинна Кристен Михал упоминался в СМИ 259 раз, центрист Михаил Корб - 221, председатель Партии реформ и глава фракции Ханно Певкур - 214, Вакра - 212, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме - 202 раза.

Член СДП и спикер Рийгикогу Эйки Нестор упоминался в сентября в СМИ 177 раз, Член фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и кандидат в мэры Таллинна Райво Аэг - 152, председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер - 137, член фракции Партии реформ Юрген Лиги и центрист, председатель правовой комиссии Яанус Карилад - по 133 раза, реформист и вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас - 132, центристка Оудекки Лооне - 121, беспартийный председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон - 114, а член фракции EKRE Яак Мадисон - 102 раза.

Остальные депутаты Рийгикогу в сентябре в СМИ упоминались менее 100 раз.

Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны, а также телевидение и радио. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах.