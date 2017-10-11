Партии "Зеленые Эстонии" в третьем квартале пожертвовали почти 4000 евро

В третьем квартале 2017 года не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" получила в виде пожертвований 3928 евро.

Как выясняется из финансовых документов, партия также получила 452 евро в виде членских взносов.

Государственного финансирования "зеленые" не получают, поскольку на парламентских выборах не смогли набрать 1% голосов.

Наиболее крупное пожертвование - 2000 евро - политической силе сделал предприниматель Айвар Берзин.

В первом квартале "зеленые" в виде пожертвований получили 3493 евро, а во втором - 6856 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.