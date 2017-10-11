Идею министра Ааба о решении проблем Ида-Вирумаа партнеры по коалиции еще обсудят

Министр госуправления, центрист Яак Ааб на состоявшемся на минувшей неделе заседании кабинета министров предложил решение проблемы оттока молодежи из Ида-Вирумаа. Согласно его идее, всем выпускникам профтехучилищ и вузов, приступающим к работе в Ида-Вирумаа, будут платить в течение как минимум десяти лет ежемесячную стипендию в размере 300 евро. Партнеры по коалиции эту идею пока не поддержали. Тему продолжит Маргарита Черняева.