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Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Торговые сети преждевременно обновили ценники после повышения акциза на алкоголь, продавая по завышенной цене алкогольные напитки, которые они сами приобрели еще по старой стоимости.

Об этом в среду, 11 октября, сообщила "Актуальная камера".

Внимание на это обратили в Налогово-таможенном департаменте, а также в Институте конъюнктуры, по информации которых запасов закупленного по более низким ценам алкоголя на складах хватило бы для торговли в течение еще трех месяцев.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, многие мелкие торговые точки не имели значительных складских запасов, поэтому они быстро повысили розничные цены после повышения акциза. Вслед за ними, опираясь на законы рыночной экономики, цены повысили и крупные торговые сети.

"Были торговые предприятия, которые основательно запаслись алкоголем. У них большие склады, и для этого имелись все возможности. Но были и магазины, у которых не оказалось серьезных запасов. Они и повысили цену. А для крупных торговых точек больше не было смысла продавать алкоголь дешевле", - пояснила Йозинг.

Редактор: Андрей Крашевский



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