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Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников ({{commentsTotal}})

Экономика
Таисия Дмитриева
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/AFP
Экономика

Центральный союз работодателей Эстонии (ЦСРЭ) направил правительству пакет предложений об изменении системы социального налогообложения, среди прочего предложив разделить социальный налог между работодателем и работником.

Об этом в среду, 11 октября, сообщила "Актуальная камера".

Предложенные поправки, по мнению предпринимателей, смогут решить сразу несколько проблем.

Хотя официальная безработица в Эстонии за последний месяц уменьшилась на одну десятую процента до 4,5%, работодатели продолжают говорить о системной и острой нехватке специалистов.

"Сейчас на рынке труда существует нехватка рабочей силы. Нет работников с подходящей подготовкой, может сыграть роль разница интересов, и у потенциального работника может не оказаться тех качеств, которые работодатель ищет", - пояснила руководитель аналитического отдела Кассы по безработице Маргит Паулус.

Касса по безработице пытается решить проблему, предлагая дополнительные обучающие курсы для уже работающих людей.

Однако в ЦСРЭ считают, что решить проблему с нехваткой рабочей силы можно изменением налоговой системы.

В частности, правительству предложили разделить уплату социального налога между работодателем и работником.

"Мы верим в то, что разделение социального налога не повлияет на нынешнюю нетто-зарплату работников. Это просто повысило бы информированность работников о том, насколько высокие сейчас налоги", - сказал аналитик и налоговый советник ЦСРЭ Рауль Арон.

В организации работодателей также считают, что надо вдвое уменьшить минимальную ставку, с которой платится социальный налог для работников с частичной занятостью. Это объясняется тем, что многие стремятся сделать свой рабочий график более гибким, а у работодателей появилась бы возможность чаще нанимать людей на неполную ставку.

Кроме того, ЦСРЭ предлагает установить потолок социального налога на уровне, взимаемом с трех средних зарплат, т.к. это привлечет в Эстонию специалистов мирового уровня.

"От этого выиграли бы также и работники с низким доходом, поскольку мировой опыт показывает, что привлечение высококвалифицированной рабочей силы приводит в перспективе к появлению рабочих мест для людей с более низким доходом. Также это хорошая возможность для переквалификации", - считает Арон.

Наконец, союз работодателей предлагает правительству освободить от уплаты налогов все расходы на здоровье работников, включая визиты к частным врачам и работу стоматологов.

Редактор: Андрей Крашевский



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