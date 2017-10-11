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Возможностями электронного голосования воспользовалось рекордное число избирателей ({{commentsTotal}})

Выборы
Электронное голосование.
Электронное голосование. Автор: ERR
Выборы

Возможностями электронного голосования воспользовалось рекордное количество избирателей нынешних муниципальных выборов в Эстонии.

В среду в 18:00 в Эстонии завершилось электронное голосование в интернет-среде, элеткронным путем свои голоса отдали 186 034 человека, сообщил BNS пресс-секретарь Государственной службы по организации выборов.

Предыдущий рекорд электронного голосования был установлен в 2015 году, когда на выборах парламента свои голоса подали в интернет-среде 176 329 человек.

Предыдущий рекорд электронногго голосования на муниципальных выборах был установлен в 2013 году, когда голоса подали в интернет-среде 133 808 избирателей. Наряду с гражданами страны на местных выборах могут голосовать прожвающие в Эстонии граждане стран ЕС, граждане не входящих в ЕС стран и лица без гражданства.

15 октября в день выборов голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

электронное голосование


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