Правительство Испании дало Каталонии пять дней на прояснение вопроса с независимостью

Мадрид потребовал от каталонских властей объяснить, что означает подписанная накануне и тут же приостановленная декларация о независимости, а также предупредили, что могут задействовать 155-ю статью Конституции, позволяющую центральному правительству ввести прямое правление в автономии.

Об этом в среду, 11 октября, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Би-би-си.

Он заявил, что правительство королевства обратилось к региональному правительству Каталонии за разъяснением того, объявило ли оно независимость или нет. Разъяснения должны быть даны к 10 утра 16 октября.

Власти Испании также отвергли возможность переговоров и назвали проведенный 1 октября референдум о независимости в автономии провалом.

Каталонские лидеры подписали декларацию о независимости во вторник, но приостановили ее осуществление на время переговоров с центральными властями. Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии и любую возможность переговоров.

"Чтобы навязать свой проект, им нужно натравливать одних каталонцев на других. Перед угрозой государственного переворота ответ правительства был пропорциональным и полным", - заявил Рахой во время выступления в парламенте.

90% из 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали 1 октября за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.

В среду Мариано Рахой обвинил председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в том, что тот сознательно запутывает ситуацию, и заявил, что Мадрид добивается восстановления стабильности.

"Существует срочная необходимость положить конец той ситуации, которую переживает Каталония, вернуть ее к стабильности и спокойствию как можно скорее", - заявил Рахой, рассуждая о возможности ввести в действие 155 статью конституции Испании, которая позволяет приостановить самоуправление автономии.

В среду утром под председательством Рахоя состоялось чрезвычайное заседание правительства, на котором обсуждались дальнейшие действия. Выступая затем в парламенте, Рахой заявил, что Испания столкнулась с самой серьезной угрозой за всю 40-летнюю историю демократии в стране.

Он обвинил сепаратистов в разработке антидемократического плана, который навязывает их волю народу Каталонии, и заявил, что испанское правительство будет вынуждено восстановить порядок в автономии.

"Восстановление конституционной нормы - это долг каталонского руководства", - заявил премьер-министр, отвергнув любые предложения о посредничестве в конфликте.

Он добавил, что готов к переговорам по вопросу о региональной автономии и изменений в конституции, но делать это, по его словам, необходимо в рамках закона.