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Сборные Нидерландов, Чили и США остались за бортом ЧМ-2018 по футболу ({{commentsTotal}})

Спорт
Алексей Маргиев
Спорт

Криштиану Роналду и Лионель Месси выступят за сборные Португалии и Аргентины на чемпионате мира по футболу в России в следующем году, а команды Нидерландов, Чили и США не смогли пробиться на Мундиаль.

Об этом в среду, 11 октября, сообщила "Актуальная камера" в обзоре последних событий отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

В центральном матче последнего дня европейского отбора встречались сборные Португалии и Швейцарии. Швейцарцы для прямого попадания на чемпионат мира должны были не проиграть, а португальцев устраивала победа с любым счетом. И они ее добились.

В конце первого тайма швейцарец Йохан Джуру срезал мяч в свои ворота, а во второй половине Андре Силва сумел скоординироваться в сложной ситуации и отправить игровой снаряд в ворота соперников. Португалия выиграла 2:0, а это значит, что в следующем году Криштиану Роналду и его команда сыграют в России.

Кроме действующих чемпионов континента на Мундиаль пробились и финалисты Евро-2016 французы. Чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямую путевку на первенство планеты команде Франции надо было в последнем туре дома обыгрывать Белоруссию. Они справились с задачей, одержав непростую победу со счетом 2:1. У французов забитыми мячами отметились Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

А вот сборную Нидерландов болельщики не увидят на втором крупном турнире подряд. Чтобы пробиться в плей-офф европейского отбора, оранжевым надо было побеждать шведов с преимуществом в целых семь мячей, но они выиграли лишь со счетом 2:0. У хозяев оба мяча забил легендарный Арьен Роббен, для которого это был последний матч в составе национальной команды.

Таким образом, по итогам основного отборочного турнира в зоне УЕФА прямые путевки в Россию завоевали сборные Бельгии, Франции, Португалии, Германии, Сербии, Польши, Англии, Испании и Исландии. А за последние четыре европейских места в раунде плей-офф в ноябре сразятся сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 17 октября.

Поедет на чемпионат мира и сборная Аргентины во главе с великим Лионелем Месси. Именно он в последнем матче втащил свою команду в самолет, летящий в Россию. В выездном поединке против Эквадора аргентинцы проигрывали, пропустив гол уже на 38-й секунде. Но потом Месси отметился хет-триком, причем его второй и третий голы стали настоящими шедеврами.

От Южной Америки в Россию кроме Аргентины напрямую также квалифицировались Бразилия, Уругвай и Колумбия, но чилийцы не смогли пробиться даже в плей-офф.

В зоне Северной и Центральной Америки главной сенсацией стало непопадание сборной США даже в плей-офф, а три прямые путевки от этого региона заработали сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы.

Редактор: Андрей Крашевский



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