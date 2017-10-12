Михаил Крым не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

Об этом Корб заявил в среду, 11 октября, в программе "Suud Puhtaks" на телеканале ETV, отвечая на вопрос ведущего.

"В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение", - сказал политик.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно. "Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом", - сказал он.

Участвовавший в передаче председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году проводился в условиях оккупации. "Сравнивать крымский референдум с тем, что произошло в Каталонии - даже (находящиеся в студии) каталонцы, наверное, скажут, что это не так", - сказал Михкельсон.