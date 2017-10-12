МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

С таким предупреждением выступил Международный валютный фонд (МВФ), сообщили в четверг, 12 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

В МВФ отметили, что доброкачественные экономические условия подпитывают аппетиты к риску. Однако этот фактор вместе с политикой центральных банков после кризиса 2008 года закладывает основу для нового глобального кризиса.

В отчете МВФ под названием "Глобальная финансовая стабильность" отмечается, что если дела будут продолжать двигаться в том же направлении, то мир ждет новый финансовый кризис, во время которого цены на акции упадут на 15%, внутренние цены - на 9%, а глобальный ВВП сократится на 1,7%.

Такой кризис будет втрое слабее предыдущего, который мир пережил в 2008 году, но в МВФ отмечают, что он все равно будет широким и ощутимым.