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СМИ: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии ({{commentsTotal}})

Эстония
Во время визита в Сингапур Рыйвас активно публиковал свои фотографии в соцсетях.
Во время визита в Сингапур Рыйвас активно публиковал свои фотографии в соцсетях. Автор: CNBC
Эстония

Несколько членов официальной делегации эстонских бизнесменов, которая во главе с вице-спикером Рийгикогу Таави Рыйвасом при содействии Фонда развития предпринимательства (EAS) посетила в сентябре Малайзию и Сингапур, недостойно повели себя на вечеринке.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщило издание Eesti Päevaleht.

Делегация от EAS в составе 34 человек отправилась в азиатскую поездку 18 сентября. В поездке участвовала и супруга Таави Рыйваса Луиза, которая оплатила свои расходы самостоятельно, а во время пребывания делегации в Малайзии отдыхала в Бали.

Основная программа визита была связана с Сингапуром, а в Малайзию вечером 21 сентября отправилась только часть делегации, включая Рыйваса. После официальных мероприятий некоторые члены делегации пошли в бар, пригласив с собой работающих в Малайзии эстонцев и других людей, с которыми они познакомились во время поездки - в основном, женщин.

Происходившее на празднике оставило очень плохое впечатление о членах делегации, пишет издание. Так, как минимум одна эстонка стала жертвой сексуальных приставаний, а еще две женщины столкнулись с попытками сближения вопреки своему желанию.

Один из членов делегации вылил на собеседницу напиток, прокомментировав это следующим образом: "Я хотел, чтобы ты стала мокрой". Еще один член делегации в нетрезвом виде при неясных обстоятельствах толкнул в бассейн стоявшую рядом с ним женщину.

 

Рыйвас извинился

Таави Рыйвас в среду направил изданию официальные извинения.

"В качестве главы бизнес-делегации приношу от имени всей делегации извинения перед всеми людьми, которые почувствовали себя плохо из-за произошедшего на вечеринке в Куала-Лумпур", - написал политик, по словам которого толкнувшего женщину в бассейн делегата исключили из программы дальнейших мероприятий визита и наложили запрет на участие в аналогичных мероприятиях в течение года.

 

Редактор: Андрей Крашевский



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