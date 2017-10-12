Криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

В минувшие выходные в Таллинне сотрудники криминальной полиции задержали девятерых членов так называемой "таксистской мафии", которых подозревают в самовольном разделе города на сферы влияния, а также в препятствии работе других таксистов.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщило издание Postimees.

Прокуратура подозревает троих мужчин к причастности к преступной группировке.

На время предварительного следствия по решению суда они были взяты под стражу. Задержание произошло в минувшую субботу в Таллиннском порту, где полиция схватила двоих членов группировки.

В Пыхьяской префектуре отметили, что представители таксомафии самовольно поделили Таллинн на сферы влияния. Полиция начала следствие в 2015 году, а при сборе данных использовались появлявшиеся в СМИ материалы, а также прочие источники.