Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23 человек

Не менее 23 человек погибли в результате природных пожаров в северной части американского штата Калифорния.

Об этом вечером в среду, 11 октября, сообщил американский телеканал ABC.

В результате охвативших Калифорнию масштабных природных пожаров погибли не менее 23 человек и пострадали тысячи жилых и коммерческих зданий, сообщил телеканал со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

К вечеру среды спасатели вели борьбу с 22 пожарами в нескольких округах штата. Из-за пожаров выгорело почти 70 000 гектаров земли, были повреждены или уничтожены не менее 3500 зданий, а около 20 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

В тушении принимают участие 8000 человек и 124 самолета.