Пожары в Калифорнии привели к самому большому числу жертв в истории штата ({{commentsTotal}})
Не менее 31 человек погибли в результате природных пожаров в северной части американского штата Калифорния, что стало самым большим числом жертв стихийного бедствия в истории штата.
Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.
По данным чиновников, некоторые люди сгорели во время сна, не заметив начавшегося в дома пожара. У некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание.
Кроме того, 900 человек пропали без вести.
Из-за сильного ветра также вышли из строя базовые станции мобильной связи, лишив власти возможности оперативно предупредить людей об опасности.
В полиции рассказали, что были найдены тела, которые были нетронуты огнем, а от некоторых оставались только "кости и прах". В 1933 году в Лос-Анджелесе во время пожара в парке Гриффит погибли 29 человек.
В результате пожаров также пострадали тысячи жилых и коммерческих зданий.
Ранее сообщалось, что из-за пожаров выгорело почти 70 000 гектаров земли, были повреждены или уничтожены не менее 3500 зданий, а около 20 000 человек были вынуждены эвакуироваться. В тушении принимают участие 8000 человек и 124 самолета.
Редактор: Андрей Крашевский