Не менее 31 человек погибли в результате природных пожаров в северной части американского штата Калифорния, что стало самым большим числом жертв стихийного бедствия в истории штата.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.

По данным чиновников, некоторые люди сгорели во время сна, не заметив начавшегося в дома пожара. У некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание.

Кроме того, 900 человек пропали без вести.

Из-за сильного ветра также вышли из строя базовые станции мобильной связи, лишив власти возможности оперативно предупредить людей об опасности.

В полиции рассказали, что были найдены тела, которые были нетронуты огнем, а от некоторых оставались только "кости и прах". В 1933 году в Лос-Анджелесе во время пожара в парке Гриффит погибли 29 человек.

В результате пожаров также пострадали тысячи жилых и коммерческих зданий.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров выгорело почти 70 000 гектаров земли, были повреждены или уничтожены не менее 3500 зданий, а около 20 000 человек были вынуждены эвакуироваться. В тушении принимают участие 8000 человек и 124 самолета.