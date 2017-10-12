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Трамп пригрозил лишить телекомпанию NBC лицензии за фейковые новости ({{commentsTotal}})

За рубежом
Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что телекомпания NBC опорочила его и что в стране могут поднять вопрос о лишении телекомпании лицензии за "создание фальшивых новостей".

Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter, передают в четверг, 12 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

По словам, сообщение NBC о том, что Трамп предлагал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз, является ложью. "Фальшивая NBC сфабриковала историю о том, что я хотел увеличить ядерный арсенал США. Чистый вымысел, придуманный для того, чтобы опорочить", - написал президент.

Он добавил, что в стране могут поднять вопрос о лишении телекомпании лицензии за "создание фальшивых новостей".

Ранее журналисты NBC узнали, что на июльском совещании в Минобороны США Трамп потребовал от военных увеличить ядерный арсенал. На встрече присутствовал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он, как утверждают СМИ, раскритиковал предложение американского лидера и назвал его "болваном".

Редактор: Андрей Крашевский



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