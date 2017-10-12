rus.err.ee

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз ({{commentsTotal}})

Эстония
{{1507787220000 | amCalendar}}
Лаура в магазине в терминале
Фотогалерея
4 фотографий
Фото: Лаура в магазине в терминале "D". Автор: Департамент полиции и погранохраны.
Эстония

Полиция нашла в пятницу 10-летнюю девочку по имени Лаура-Лийз, пропавшую в Таллинне утром в среду, 11 октября. С ней все в порядке.

Девочку нашли поблизости от ее дома, сообщила Пыхьяская префектура в пятницу, 13 октября.

В полицию поступало очень много информации в связи с пропавшей, на основании которой в конце концов удалось обнаружить девочку.

Лауру-Лийз нашли в центре Таллинна. Полиция подтвердила, что с ней все в порядке, и поблагодарила всех, кто предоставлял информацию и помогал в поисках.

Родители сообщили в полицию о пропаже ребенка в 20:20 в среду. У Лауры-Лийз был с собой телефон, но он оставался выключенным. Поиски продолжались два дня.

К утру пятницы было известно, что Лауру-Лийз последний раз видели около 10:00 в среду, 11 октября, в районе Таллиннского порта, где она совершила покупку в терминале "D". В 10:10 девочка шла от терминала в направлении улицы Йыэ. Через несколько минут она была на АЗС Olerex на улице Ахтри, а затем отправилась в автобусный терминал в торговом центре Viru Keskus и села там на автобус номер 18 в сторону Нымме.

 Лаура Автор: Департамент полиции и погранохраны

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Скандал с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
12:13

Кандидатуру нового вице-спикера во фракции Партии реформ обсудят в понедельник

12:11

Полиция: Пропавшая 10-летняя Лаура-Лийз нашлась

12:08

Исторический эстонский парусник Hoppet вернулся в Летную гавань

11:50

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста

11:43

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз Обновлено

11:36

Что творится накануне выборов в Нарве? Обновлено

11:16

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

11:15

Рыйвас потеряет более 1000 евро в месяц из-за отставки с поста вице-спикера Рийгикогу

11:14

Изменения прожиточного пособия прошли первое чтение в Рийгикогу

10:55

Литва закупит в Норвегии системы ПВО средней дальности NASAMS

10:30

Трамп сообщит в пятницу свое решение по ядерной сделке с Ираном

09:36

В Нарве открывается фотовыставка Филиппа Соловьева "Воспоминания о Кренгольме" Обновлено

09:34

Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса

09:25

Разогнавшийся до 200 км/ч водитель получил 15 суток ареста

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
12.10

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

12.10

Скандал после поездки в Малайзию привел к отставке Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу Обновлено

12.10

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

12.10

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

12.10

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело Обновлено

11:43

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз Обновлено

11:36

Что творится накануне выборов в Нарве? Обновлено

12.10

ФОТО: в Ида-Таллиннской центральной больнице открылся отремонтированный родильный дом Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:13

Кандидатуру нового вице-спикера во фракции Партии реформ обсудят в понедельник

12:11

Полиция: Пропавшая 10-летняя Лаура-Лийз нашлась

11:16

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

11:14

Изменения прожиточного пособия прошли первое чтение в Рийгикогу

12.10

В Пюсси установлен памятный знак в честь работавшей в городе сланцевой электростанции

12.10

Столичные избиратели больше доверяют партиям, в регионах популярны избирательные союзы

12.10

Cкандинавский циклон уходит на восток

12.10

Поправки к системе семейных пособий прошли первое чтение в Рийгикогу

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: