Полиция нашла в пятницу 10-летнюю девочку по имени Лаура-Лийз, пропавшую в Таллинне утром в среду, 11 октября. С ней все в порядке.

Девочку нашли поблизости от ее дома, сообщила Пыхьяская префектура в пятницу, 13 октября.

В полицию поступало очень много информации в связи с пропавшей, на основании которой в конце концов удалось обнаружить девочку.

Лауру-Лийз нашли в центре Таллинна. Полиция подтвердила, что с ней все в порядке, и поблагодарила всех, кто предоставлял информацию и помогал в поисках.

Родители сообщили в полицию о пропаже ребенка в 20:20 в среду. У Лауры-Лийз был с собой телефон, но он оставался выключенным. Поиски продолжались два дня.

К утру пятницы было известно, что Лауру-Лийз последний раз видели около 10:00 в среду, 11 октября, в районе Таллиннского порта, где она совершила покупку в терминале "D". В 10:10 девочка шла от терминала в направлении улицы Йыэ. Через несколько минут она была на АЗС Olerex на улице Ахтри, а затем отправилась в автобусный терминал в торговом центре Viru Keskus и села там на автобус номер 18 в сторону Нымме.

Лаура Автор: Департамент полиции и погранохраны