Полиция просит помощи в розыске 10-летней девочки по имени Лаура, которую последний раз видели в Таллинне утром в среду.

Родители сообщили в полицию о пропаже ребенка в 20:20 в среду. У Лауры есть с собой телефон, но он выключен. Идущие уже два дня поиски с участием полиции и добровольцев пока не дали результата.

К утру пятницы известно, что Лауру последний раз видели около 10:00 в среду, 11 октября, в районе Таллиннского порта, где она совершила покупку в терминале "D". В 10:10 девочка шла от терминала в направлении улицы Йыэ. Через несколько минут она была на АЗС Olerex на улице Ахтри, а затем отправилась в автобусный терминал в торговом центре Viru Keskus и села там на автобус номер 18 в сторону Нымме.

Около полудня 11 октября Лаура могла быть в торговом центре Järve и его окрестностях. Также в полицию поступала информация, что около полудня 12 октября девочку с приметами Лауры могли видеть в Пяэскюла около Ныммеского бассейна, а также у закусочной Rõõmu на углу улицы Рыыму и бульвара Вабадузе.

Ранее сообщалось, что полиции поступило много информации, ее проверяют. Полицейские проверили, не находится ли девочка на борту какого-нибудь пассажирского парома. Лауру искали в библиотеках, а также пообщались с работниками конюшен, так как девочке нравятся лошади. Всем патрулям было передано описание девочки, они помогают искать Лауру. Вечером в четверг полиция и добровольцы начали поиски на пустырях между терминалом "D" и Горхоллом. До утра пятницы продолжались поиски в парках столичных районов Мустамяэ и Нымме.

Лаура одета в темно-синюю куртку, синие колготки и темно-синюю школьную юбку. У нее с собой большой школьный ранец с рисунком в виде цветных квадратов.

Полиция просит всех, кто заметит соответствующую описанию и фотографии девочку, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или справочному телефону полиции 612 3000.

Лаура Автор: Департамент полиции и погранохраны