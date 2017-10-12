Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру

Полиция просит помощи в розыске 10-летней девочки по имени Лаура, пропавшей в Таллинне.

Лауру последний раз видели около 10:00 в среду, 11 октября, в районе Таллиннского порта, сообщила в четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полицейские установили, что девочка шла в это время от терминала "D" Таллиннского порта в направлении улицы Йыэ.

У Лауры есть с собой телефон, но он выключен.

Ночью полиция разыскивала девочку в нескольких местах, и информация была передана патрулям, но пока поиски остаются безрезультатными.

Лаура одета в темно-синюю куртку, синие колготки и темно-синюю школьную юбку. У нее с собой большой школьный ранец с рисунком в виде цветных квадратов.

Полиция просит всех, кто заметит соответствующую описанию и фотографии девочку, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или справочному телефону полиции 612 3000.