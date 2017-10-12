Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

Socar Trading - дочерняя фирма азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, созданная для международной торговли нефтепродуктами, откроет свое представительство в Таллинне.

Фирма вскоре откроет офис в столичном квартале Ротерманни и создаст в Таллинне подразделение с высокооплачиваемыми рабочими местами, сообщило в четверг, 12 октября, издание Eesti Päevaleht.

Недавно зарегистрированная в Эстонии фирма Socar Trading Services Tallinn ищет через портал объявлений о приеме на работу CV Keskus бухгалтеров и ИТ-специалистов. Учредителем фирмы и, вероятно, ее будущим директором является Сулев Лоо, покинувший пост главы Эстонской железной дороги весной этого года.

Штаб-квартира SOCAR Trading находится в Швейцарии, а оборот фирмы в прошлом году составил 25 млрд долларов. Предприятие за прошлый год продало на мировом рынке 50 млн тонн нефтепродуктов, из которых 21 млн тонн составила азербайджанская нефть.

По мнению эксперта по вопросам транзита Райво Варе, создание в Таллинне сервисного центра такой крупной трейдинговой компании означает, что ранее ориентированная на южные страны фирма теперь интересуется и Северной Европой.