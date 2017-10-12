У Французского лицея появится свое спортивное здание

В четверг, 12 октября, будет заложен краеугольный камень спортивной пристройки Французского лицея. Работы по строительству сооружения будут завершены к середине августа 2018 года.

Об этом проинформировала пресс-служба столичной мэрии, напомнив, что приготовления к строительству спортивного здания Французского лицея начались еще в 2007 году, когда был проведен архитектурный конкурс и собраны идеи застройки.

Авторами архитектурного решения спортивного здания Французского лицея стали Тыну Лайгу, Койт Оялийв и Мари Рассь (QP Arhitektid OÜ). На основании победившей в ходе конкурса идеи в 2009 году была начата детальная планировка, после утверждения которой приступили к проектированию спортивного здания.

Однако реализация проекта на много лет была отложена. Лишь в конце 2016 года власти решили перезапустить проект и внести необходимые расходы в городской бюджет.

Конкурс строительных поставок выиграла фирма Nordlin Ehitus. В соответствии с договором работы должны быть завершены к 15 августа 2018 года, их стоимость составит 3,3 миллиона евро.

Параллельно строительству будет осуществлена коррекция проекта – первоначальный проект не будет изменен, но обновится по части технического оснащения, также будет оценено, насколько используемые материалы соответствуют новейшим требованиям.