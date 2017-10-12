Купивший за госсчет два мобильных телефона чиновник получил условный срок

Пярнуский уездный суд признал Мяндла виновным в подделке документа, использовании поддельного документа и присвоении, назначив ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы (условно) с одногодичным испытательным сроком, сообщило в четверг, 12 октября, издание Pärnu Postimees.

Суд также взыскал с Мяндла причиненный им ущерб в размере 1670 евро.

Согласно обвинению, Мяндла присвоил два новых смартфона iPhone и фотоаппарат на общую сумму более 1600 евро, подстрекая к фальсификации счетов сотрудника фирмы, предоставляющей SMIT услуги в сфере продаж. В отношении этого сотрудника прокуратура прекратила дело, на него возложено денежное обязательство.

Мяндла покинул SMIT по иным причинам еще в январе 2015 года, и факт злоупотреблений был обнаружен позднее при повторной проверке счетов.