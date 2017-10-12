Кросс потребовал от Ратаса объяснений из-за оценки Корбом референдума в Крыму

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс потребовал от премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса объяснений в связи с оценкой генерального секретаря центристов состоявшегося в марте 2014 году референдума в Крыму.

Поводом для подачи запроса на имя Ратаса стало вчерашнее заявление Корба в прямом эфире передачи ETV "Suud puhtaks".

"Михаил Корб в числе прочего выразил мнение, что с проведением референдума в Крыму было все в порядке. Поскольку это сказал генеральный секретарь Центристской партии, а в прошлом и другие политики-центристы называли референдум в Крыму легитимным, то все это вызывает серьезную озабоченность", - заявил в четверг, 12 октября, Ээрик-Нийлес Кросс, представляя запрос в Рийгикогу.

"Действительно ли точка зрения Центристской партии по-прежнему идет вразрез с позициями, высказанными на высших уровнях ЕС и Организации Объединенных Наций, согласно которым референдум в Крыму был незаконным и проходил с нарушением международного права? Признает ли премьер-министр результаты референдума в Крыму? Собирается ли Центристская партия согласовать свою позицию по вопросу крымского референдума с позициями Эстонии и ЕС. Или наоборот, Эстония, являясь председателем Совета ЕС, намерена инициировать изменение политики Евросоюза по этому вопросу?", - озвучил Кросс вопросы в адрес Юри Ратаса.

Как писал rus.err.ee, накануне в прямом эфире ETV генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

"В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение", - сказал политик.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно. "Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом", - сказал он.