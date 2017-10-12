rus.err.ee

Кросс потребовал от Ратаса объяснений из-за оценки Корбом референдума в Крыму ({{commentsTotal}})

Эстония
Ээрик-Нийлес Кросс озабочен словами Михаила Корба на тему референдума в Крыму.
Ээрик-Нийлес Кросс озабочен словами Михаила Корба на тему референдума в Крыму. Автор: ERR
Эстония

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс потребовал от премьер-министра, председателя Центристской партии Юри Ратаса объяснений в связи с оценкой генерального секретаря центристов состоявшегося в марте 2014 году референдума в Крыму.

Поводом для подачи запроса на имя Ратаса стало вчерашнее заявление Корба в прямом эфире передачи ETV "Suud puhtaks".

"Михаил Корб в числе прочего выразил мнение, что с проведением референдума в Крыму было все в порядке. Поскольку это сказал генеральный секретарь Центристской партии, а в прошлом и другие политики-центристы называли референдум в Крыму легитимным, то все это вызывает серьезную озабоченность", - заявил в четверг, 12 октября, Ээрик-Нийлес Кросс, представляя запрос в Рийгикогу.

"Действительно ли точка зрения Центристской партии по-прежнему идет вразрез с позициями, высказанными на высших уровнях ЕС и Организации Объединенных Наций, согласно которым референдум в Крыму был незаконным и проходил с нарушением международного права? Признает ли премьер-министр результаты референдума в Крыму? Собирается ли Центристская партия согласовать свою позицию по вопросу крымского референдума с позициями Эстонии и ЕС. Или наоборот, Эстония, являясь председателем Совета ЕС, намерена инициировать изменение политики Евросоюза по этому вопросу?", - озвучил Кросс вопросы в адрес Юри Ратаса.

Как писал rus.err.ee, накануне в прямом эфире ETV генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

"В обоих местах люди высказали свое мнение. Совершенно одинаково. Люди пришли и высказали свое мнение", - сказал политик.

На уточняющий вопрос ведущего о том, все ли было нормально с проведением крымского референдума, Корб ответил утвердительно. "Точно так же, как было нормально с каталонским референдумом", - сказал он.

Редактор: Сергей Михайлов

корбратаскроссреферендум в крыму


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас считает, что в свете распространяющейся информации о том, как проходит предвыборная агитация, трудно установить честные результаты выборов в Нарве.

ЭКОНОМИКА
11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

11.10

Литовский молочный комбинат обратился в суд на эстонский из-за сырных палочек

10.10

Договор о строительстве Rail Baltic ратифицировали парламенты всех стран Балтии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:55

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

11:26

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

11:08

Традиционный предновогодний футбольный турнир вернется из Тарту в Таллинн

11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

10:59

AirBaltic отменила несколько рейсов для проверки самолетов Bombardier

10:41

Кросс потребовал от Ратаса объяснений из-за оценки Корбом референдума в Крыму

09:55

Купивший за госсчет два мобильных телефона чиновник получил условный срок

09:29

Партии Оюланд в третьем квартале пожертвовали 2080 евро

09:21

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

09:14

У Французского лицея появится свое спортивное здание

08:47

Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру

08:33

Трамп пригрозил лишить телекомпанию NBC лицензии за фейковые новости

08:27

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23 человек

08:05

В Таллиннской экономической школе пройдут бесплатные лекции на тему предпринимательства

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

11.10

Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

11.10

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

11.10

Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

11.10

Дебаты на ETV+: главные проблемы Ласнамяэ - бюрократия, парковки, внутриквартальные дороги Обновлено

11.10

ФОТО: подозрительный чемодан вызвал транспортный коллапс на столичной улице Лийвалайа Обновлено

07:38

СМИ: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии

11.10

В Пярну по подозрению в угоне дорогих автомобилей задержаны четверо литовцев Обновлено

11.10

Оксана Тандит: в моде платья "летучая мышь", комплекты-пижамы и цветочные принты

07:54

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

08:05

В Таллиннской экономической школе пройдут бесплатные лекции на тему предпринимательства

07:08

"Правовая аптека" примет клиентов в Мустамяэ

11.10

Таави Аас: не вижу возможности, что мы придем с Прийтом Кутсером к компромиссу

11.10

Идею министра Ааба о решении проблем Ида-Вирумаа партнеры по коалиции еще обсудят

11.10

Составлен второй дополнительный бюджет Таллинна

11.10

Винкель: итоги досрочного голосования будут подведены в воскресенье вечером

11.10

По сравнению с прошлым месяцем количество безработных в Эстонии снизилось

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: