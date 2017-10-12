AirBaltic отменила несколько рейсов для проверки самолетов Bombardier

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic временно приостановила полеты новых самолетов Bombardier CS300 для проведения их технического осмотра.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщило латвийское телевидение.

По словам представителя авиаперевозчика Алисе Бриде, приостановлены полеты семи самолетов Bombardier CS300 по техническим и связанным с безопасностью причинам.

"Все самолеты Bombardier CS300 проходят проверку. После завершения осмотра полеты продолжатся", - сказала Бриде.

Позднее представитель AirBaltic сообщила, что проверка все еще продолжается, но два или четыре самолета возобновят полеты в четверг.

По данным веб-сайта аэропорта Риги, в среду были отменены рейсы в Хельсинки и Казань.

В парк самолетов AirBaltic входит семь самолетов Bombardier CS300. В этом году должен добавиться еще один самолет этой модели, а к концу 2019 года парк будет расширен до 20 самолетов Bombardier CS300.

До настоящего времени новые самолеты совершили 2600 рейсов, провели в воздухе более 6700 часов и осуществили перевозку более 300 000 пассажиров.