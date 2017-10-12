Традиционный предновогодний футбольный турнир вернется из Тарту в Таллинн

Традиционный предновогодний турнир по футболу в зале, проходящий под эгидой Эстонского футбольного союза, в декабре этого года вновь пройдет в столичном спортивном холле "Калев".

В прошлом году из-за ремонта "Калева" турнир впервые в истории состоялся за пределами столицы - его принимал тартуский спортивный дом "А. Ле Кок".

В этом году турнир состоится уже в 23-й раз. В общей сложности с 16 по 30 декабря в нем примут участие около 4000 футболистов - как дети, так и взрослые. Как любители, так и профессионалы.

Кульминацией полюбившегося болельщикам мероприятия станет двухдневный турнир с участием команд высшей лиги, который пройдет с 29 по 30 декабря.