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Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank ({{commentsTotal}})

Экономика
Офис Danske в Таллинне.
Офис Danske в Таллинне. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Парижский суд первой инстанции начал следствие по делу о потенциальном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 год.

"Расследуются события, происходившие в Danske Bank в Эстонии много лет назад. Расследование касается денежных переводов на общую сумму около 15 млн евро. Средства были переведены во Францию в период 2008-2011 годов бывшими эстонскими клиентами Danske Bank", - сказал в четверг, 12 октября, юридический директор группы Danske Флемминг Пристед.

По сообщению группы, эти сделки также фигурируют в текущем расследовании деятельности эстонского филиала в период 2007-2015 годов, которое ведет Danske Bank.

В сентябре группа сообщила о начале дополнительного расследования и создании специальной рабочей группы, руководить которой с начала следующего года будет бывший директор Датского агентства разведки Йенс Мадсен. По сообщению банка, расследование должно занять от 9 до 12 месяцев.

Эстонские и международные СМИ сообщили, что в период с 2012 по 2014 год из эстонских банков в пользу азербайджанских фирм было переведено около 2,9 млрд долларов, эти банковские операции могли включать отмывание денег и передачу взяток.

Из Эстонии совершались переводы со счетов зарегистрированных в Великобритании предприятий, владельцы которых скрываются в офшорных зонах на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Представителями фирм, оформлявшие открытие счетов в эстонском филиала банка Danske, были проживавшие в Баку азербайджанцы, но они не были бенефициарами фирм.

Расследование показало, что суммы в течение двух с половиной лет переводили посредством созданного в эстонском филиале Danske Bank счета. Они поступили как минимум двум европейским политикам, писавшему поддерживавшие режим материалы журналисту, продающим товары класса люкс компаниям, местным азербайджанским проминентам и также в фирмы со скрытыми владельцами.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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