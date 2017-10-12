Суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH

Тартуский административный суд удовлетворил ходатайство пользующейся брендом Apotheka фирмы Terve Pere Apteek OÜ о предоставлении первичной правовой защиты в конфликте фирмы с Северо-Эстонской региональной больницей (PERH), в рамках которого Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии на работу аптеки в больнице.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что решение суда не дает оценки действиям гендиректора Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп, а лишь признает право истца продолжать оказывать аптечные услуги в период судебного разбирательства жалобы, в которой аптечная фирма требует отменить решение департамента.

По оценке суда, жалобу истца нельзя считать бесперспективной, поэтому предоставление первичной правовой защиты является оправданным.

Решение административного суда может быть оспорено в окружном суде в течение трех рабочих дней.

Apotheka: Раудсепп надо отправить в отставку

В Terve Pere Apteek заявили, что согласно решению суда аптека в PERH сможет с четверга продолжить свою деятельность.

Член правления фирмы Кадри Улла назвала решение Раудсепп о приостановке лицензии незаконным. По ее мнению, гендиректор департамента засиделась на занимаемой должности, демонстрируя пристрастность в своих решениях.

"Вырисовывается пристрастное поведение засидевшейся на своей должности Раудсепп. Например, во время юридического спора между торговым центром Järve и аптекой Euroapteek в 2016 году Департамент лекарственных средств не приостанавливал лицензию аптеки до вынесения судебного решения, на что потребовался почти год, и это в ситуации, когда в здании работали еще две аптеки. Это четко отражает то, как по-разному и неравно обращаются с участниками рынка", - заявила Улла.

PERH: придется дожидаться решения судов

В Северо-Эстонской региональной больнице выразили сожаление по поводу решения административного суда, которое позволит Apotheka продолжать работу в больнице. "К сожалению, Региональной больнице придется терпеть создавшуюся ситуацию до (окончательного) решения суда", - говорится в сообщении PERH.

По словам председателя правления больницы Агрис Пеэду, а Apotheka нет действующего договора на аренду помещений аптеки.

Конфликт Apotheka и PERH

Летом этого года в связи с истечением срока договора об аренде аптеки в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы был проведен конкурс на арендатора помещений. Его выиграла Benu Apteek Eesti OÜ. По словам Пеэду, Apotheka должна была освободить помещение к 2 октября, но не сделала этого, сославшись на недостатки в организации конкурса и на действующий договор с PERH.

После этого Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии Apotheka на продажу лекарств в помещениях больничной аптеки, в связи с чем 9 октября такая продажа была прекращена. Apotheka назвала действия департамента незаконными и обратилась в Тартуский административный суд с ходатайством об отмене решения департамента. Между тем PERH подала иск в Харьюский уездный суд, который должен решить спор фирмы с больницей по поводу дальнейшего использования помещений.