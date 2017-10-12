rus.err.ee

Суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Тартуский административный суд удовлетворил ходатайство пользующейся брендом Apotheka фирмы Terve Pere Apteek OÜ о предоставлении первичной правовой защиты в конфликте фирмы с Северо-Эстонской региональной больницей (PERH), в рамках которого Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии на работу аптеки в больнице.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что решение суда не дает оценки действиям гендиректора Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп, а лишь признает право истца продолжать оказывать аптечные услуги в период судебного разбирательства жалобы, в которой аптечная фирма требует отменить решение департамента.

По оценке суда, жалобу истца нельзя считать бесперспективной, поэтому предоставление первичной правовой защиты является оправданным.

Решение административного суда может быть оспорено в окружном суде в течение трех рабочих дней.

Apotheka: Раудсепп надо отправить в отставку

В Terve Pere Apteek заявили, что согласно решению суда аптека в PERH сможет с четверга продолжить свою деятельность.

Член правления фирмы Кадри Улла назвала решение Раудсепп о приостановке лицензии незаконным. По ее мнению, гендиректор департамента засиделась на занимаемой должности, демонстрируя пристрастность в своих решениях.

"Вырисовывается пристрастное поведение засидевшейся на своей должности Раудсепп. Например, во время юридического спора между торговым центром Järve и аптекой Euroapteek в 2016 году Департамент лекарственных средств не приостанавливал лицензию аптеки до вынесения судебного решения, на что потребовался почти год, и это в ситуации, когда в здании работали еще две аптеки. Это четко отражает то, как по-разному и неравно обращаются с участниками рынка", - заявила Улла.

PERH: придется дожидаться решения судов

В Северо-Эстонской региональной больнице выразили сожаление по поводу решения административного суда, которое позволит Apotheka продолжать работу в больнице. "К сожалению, Региональной больнице придется терпеть создавшуюся ситуацию до (окончательного) решения суда", - говорится в сообщении PERH.

По словам председателя правления больницы Агрис Пеэду, а Apotheka нет действующего договора на аренду помещений аптеки.

Конфликт Apotheka и PERH

Летом этого года в связи с истечением срока договора об аренде аптеки в помещениях Северо-Эстонской региональной больницы был проведен конкурс на арендатора помещений. Его выиграла Benu Apteek Eesti OÜ. По словам Пеэду, Apotheka должна была освободить помещение к 2 октября, но не сделала этого, сославшись на недостатки в организации конкурса и на действующий договор с PERH.

После этого Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии Apotheka на продажу лекарств в помещениях больничной аптеки, в связи с чем 9 октября такая продажа была прекращена. Apotheka назвала действия департамента незаконными и обратилась в Тартуский административный суд с ходатайством об отмене решения департамента. Между тем PERH подала иск в Харьюский уездный суд, который должен решить спор фирмы с больницей по поводу дальнейшего использования помещений.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас считает, что в свете распространяющейся информации о том, как проходит предвыборная агитация, трудно установить честные результаты выборов в Нарве.

ЭКОНОМИКА
11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

11.10

Литовский молочный комбинат обратился в суд на эстонский из-за сырных палочек

10.10

Договор о строительстве Rail Baltic ратифицировали парламенты всех стран Балтии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:37

Рийгикогу не успел обсудить отмену закона о сожительстве

13:27

В Нарве проводится новая кампания по проведению тестов на ВИЧ

13:07

Опрос: центристы вновь могут получить абсолютное большинство в Таллинне

12:41

Суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH

12:35

Пристававший к детям в автобусах и кинотеатрах педофил приговорен к 4 годам тюрьмы

12:13

С января в школах будут делать вакцину от вируса папилломы

12:10

Стрелявшему в полицейского рецидивисту отказали в УДО

11:55

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

11:26

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

11:08

Традиционный предновогодний футбольный турнир вернется из Тарту в Таллинн

11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

10:59

AirBaltic отменила несколько рейсов для проверки самолетов Bombardier

10:41

Кросс потребовал от Ратаса объяснений из-за оценки Корбом референдума в Крыму

09:55

Купивший за госсчет два мобильных телефона чиновник получил условный срок

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

11.10

Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

11.10

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

11.10

Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

07:38

СМИ: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии

11.10

Дебаты на ETV+: главные проблемы Ласнамяэ - бюрократия, парковки, внутриквартальные дороги Обновлено

11.10

ФОТО: подозрительный чемодан вызвал транспортный коллапс на столичной улице Лийвалайа Обновлено

07:54

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

11.10

В Пярну по подозрению в угоне дорогих автомобилей задержаны четверо литовцев Обновлено

07:01

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:13

С января в школах будут делать вакцину от вируса папилломы

11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

08:05

В Таллиннской экономической школе пройдут бесплатные лекции на тему предпринимательства

07:08

"Правовая аптека" примет клиентов в Мустамяэ

11.10

Таави Аас: не вижу возможности, что мы придем с Прийтом Кутсером к компромиссу

11.10

Идею министра Ааба о решении проблем Ида-Вирумаа партнеры по коалиции еще обсудят

11.10

Составлен второй дополнительный бюджет Таллинна

11.10

Винкель: итоги досрочного голосования будут подведены в воскресенье вечером

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: