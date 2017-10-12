ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

Информационные листки Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), которые перед выборами в своих почтовых ящиках обнаружили жители столичного района Мустамяэ, попали под прицел Языковой инспекции. Государственная служба ждет от политической силы объяснений из-за того, что содержание буклетов не перевели на эстонский язык. В самой партии сомневаются в умении чиновников читать законы.

Накануне генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск направил ОЛПЭ официальное письмо, в котором потребовал отчитаться относительно предвыборной рекламы партии.

"Языковая инспекция получила жалобу о нарушении Закона о языке. А именно - в почтовые ящики жителей улицы Эхитаяте в Таллинне была доставлена преимущественно русскоязычная избирательная реклама. На предвыборных рекламных листках ОЛПЭ на эстонском языке были написаны только название партии, избирательные округа и фамилии кандидатов, а вся остальная информация была напечатана на русском", - пояснил Томуск.

Далее чиновник сослался на Закон о языке, который в числе прочего требует перевода размещенной в публичном пространстве предвыборной рекламы на эстонский язык.

"Согласно этому положению, адресуемая избирателям информация должна быть на эстонском языке, к эстонскому тексту рекламы можно добавить и перевод на иностранный язык", - добавил Ильмар Томуск.

В своем письме он потребовал от партии к 20 октября представить объяснения, почему в данном случае ее буклеты не были переведены на эстонский, а также попросил ОЛПЭ в будущем соблюдать Закон о языке, рассылая информацию своим избирателям.

В самой партии усомнились в умении Томуска правильно трактовать законы.

"Речь идет об информационном листке - это что-то вроде газеты, а газеты на русском языке в Эстонии никто не запрещал. К тому же рекламная составляющая буклета, на которой дана информация о кандидатах, как раз была оформлена на эстонском языке. Поэтому данное предписание Языковой инспекции выглядит странным", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee глава таллиннского отделения ОЛПЭ, заместитель председателя партии Мстислав Русаков.

"Наши информационные листки - это не публичная реклама, которая вывешивается на всеобщее обозрение и требует перевода на эстонский языке. По сути это была приватная информация, которую положили в почтовый ящик. В почтовый ящик можно кидать информацию на разных языках, до сих пор никто этого не запрещал. Есть опасения, что Языковая хочет запретить рассылать информацию на русском языке - это абсолютная дикость", - отметил Русаков.

"Почтовые ящики - это не публичное место, а самое что ни на есть приватное", - объяснил Мстислав Русаков.

По его словам, Закон о языке затрагивает указатели, вывески, наружную рекламу, но в нем ни слова нет про листовки или газеты.

Председатель ОЛПЭ Валев Кальд сообщил rus.err.ee, что партия представит необходимые объяснения Языковой инспекции к 20 октября.

От подробных комментариев он отказался, но заверил, что ОЛПЭ не делает ставку только на русскоязычных жителей.

"Наш электорат - это все жители Эстонии", - добавил Кальд.