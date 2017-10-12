С января 2018 года все девочки в возрасте от 12 до 14 лет будут вакцинироваться двумя дозами вакцины от вируса папилломы человека, который вызывает рак. Вакцинация будет проводиться в школах.

Как пояснила службе новостей "Радио 4" главный специалист Отдела борьбы с эпидемиями и мониторинга инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова, этот вирус очень распространен среди населения.

"Считается, что каждый человек хотя бы один раз в жизни с этим вирусом встретился. Заражение вирусом папилломы человека происходит как правило при сексуальном контакте", – сказала Филиппова.

После заражения вирус довольно долго остается в организме человека. Онкологическим заболеваниям, вызванным вирусом папилломы человека, более подвержены женщины, чем мужчины. Наиболее часто встречается рак шейки матки. Он составляет примерно 70% от всех злокачественных опухолей, вызываемых этим вирусом.

"В Эстонии ежегодно тысячи женщин лечатся от рака шейки матки и в среднем 70 женщин умирают от этой болезни. Именно поэтому было принято решение начать вакцинацию девочек в Эстонии от вируса папилломы человека, – подчеркнула специалист. – Вакцинировать будут школьные медработники, которые по меньшей мере за неделю до предстоящей вакцинации пришлют родителям уведомление о вакцинации и попросят согласие родителей на ее проведение".