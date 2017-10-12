Пристававший к детям в автобусах и кинотеатрах педофил приговорен к 4 годам тюрьмы ({{commentsTotal}})
Харьюский уездный суд в четверг, 12 октября, приговорил к четырем годам лишения свободы 29-летнего Эдуарда Григоряна, которому было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера против детей.
Согласно обвинению, в прошлом ноябре и весной этого года мужчина приставал к девочкам младше 14 лет в таллиннских городских автобусах и кинотеатре.
По данным прокуратуры, в транспорте он садился рядом с девочками и энергично о них терся, а в кинотеатре в течение нескольких минут преследовал девочку младше 9 лет, неоднократно касаясь ее за колени и бедра.
В начале июня Эдуард был задержан властями в качестве подозреваемого и арестован. Он выразил сожаление своими поступками. По словам мужчины, он больной человек, а интерес к девочкам возникает у него под воздействием алкоголя.
Решение Харьюского уездного суда в законную силу не вступило.
Редактор: Сергей Михайлов