Опрос: центристы вновь могут получить абсолютное большинство в Таллинне

Почти половина обладающих правом голоса таллиннцев собирается на местных выборах 15 октября проголосовать за Центристскую партию, свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что по сравнению с сентябрем поддержка центристов выросла на 5%, достигнув отметки в 49%.

За Партию реформ собираются голосовать 15% опрошенных, за соцдемов - 9%. На четвертом месте по популярности оказалась EKRE, которую поддерживают 8% респондентов. Поддержать Союз Отечества и Res Publica хотят 5% избирателей.

В числе тех, кто рискует не преодолеть пятипроцентный избирательный порог, могут оказаться избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна" - 4%, партия "Зеленые Эстонии" - 3%, избирательный союз "Свободный гражданин Таллинна" - 2%, и все остальные избирательные союзы, партии и независимые кандидаты.

В канун грядущих местных выборов увеличилось число тех людей, которые намерены пойти на выборы и проголосовать. В Таллинне собираются сделать это обязательно или уже проголосовали 58% опрошенных.

По всей вероятности, в основной день выборов 15 октября на избирательные участки отправятся 25% респондентов.

Среди эстонцев количество тех, кто намерен обязательно проголосовать составляет 61%, из числа других национальностей - 53%.

В опросе приняли участие 1012 респондентов.