В Нарве проводится новая кампания по проведению тестов на ВИЧ

В новой социальной кампания "Нарва, тестируйся!", проводимой клиникой "Линда", тест на ВИЧ за девять месяцев прошло 3600 человек, у более половины из них результат был положительный.

"Многие люди все еще боятся проходить тест на ВИЧ и гепатит, хотя в наши дни тестирование проводится очень быстро – сам тест на ВИЧ займет не более минуты, результат будет известен сразу же", – сказал представитель клиники "Линда" Игорь Пшенов.

За 9 месяцев нынешнего года было протестировано в Нарве более 3600 человек, у более половины обнаружили ВИЧ. Почти 70% людей, прошедших тест, узнали о ВИЧ впервые.

"На сегодняшний день благодаря своевременным лечению и уходу человек может прожить долгую и счастливую жизнь. Женщины, живущие с ВИЧ, могут родить здоровых детей, а люди могут заботиться о своих любимых. Очень важно информировать людей об этом, особенно в Ида-Вирумаа, поскольку там все еще есть место для страха и дефицит соответствующей информации", – отметила представитель вропейских программ фонда AHF Марианна Фотиаду.

В Эстонии зарегистрировано более 9000 человек с ВИЧ. По оценке специалистов около 2000 человек не знают о том, что у них может быть ВИЧ.

Клиника "Линда" предлагает бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, презервативы, медицинскую помощь, лечение и психологическую поддержку в дружеской обстановке. Лекарства от ВИЧ (антиретровирусные препараты) предоставляются клинике государством, тогда как остальные услуги оказываются при финансовой поддержке фонда AHF. В настоящее время 260 человек, живущих с ВИЧ, получают услуги в клинике.