ПАСЕ порекомендовала Украине пересмотреть закон об образовании

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выражается озабоченность по поводу недавно принятого в стране закона об образовании и даются рекомендации по изменению закона с целью создать надлежащий баланс между официальным языком и языками национальных меньшинств в системе образования.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщило информагентство УНИАН.

Резолюцию ПАСЕ поддержали 82 делегата ассамблеи, воздержались 17, против голосовали 11.

В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым образовательным законом в Украине. Члены ассамблеи обратили внимание на то, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно его соответствия украинской правовой системе.

Хотя Украина направила текст закона на экспертизу в Венецианскую комиссию, ПАСЕ выразила неудовлетворение тем, что это было сделано только после принятия закона. Этот момент также подчеркнул член эстонской делегации в ПАСЕ Андрес Херкель, которому было поручено в срочном порядке составить рапорт о принятом на Украине законе.

С учетом важности выполнения Украиной обязательств по международным конвенциям о правах человека и защите национальных меньшинств, ПАСЕ рекомендует пересмотреть закон с учетом трех принципов: знание государственного языка как фактора социальной сплоченности государства, защита и содействие развитию языков национальных меньшинств, чтобы интеграция не превращалась в ассимиляцию, а также недискриминация.

По мнению ПАСЕ, новый закон об образовании на Украине не соответствует в полной мере этим трем принципам и не создает надлежащий баланс между официальным языком и языками национальных меньшинств.

"В частности, новый закон приводит к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании", - заявили в ПАСЕ, порекомендовав изменить закон, основываясь на гибкой модели двуязычного образования.

Новый закон об образовании был принят Верховной радой Украины 5 сентября и подписан президентом страны Петром Порошенко 25 сентября. Согласно этому закону, с 2018 года обучение на языках национальных меньшинств на Украине будет возможно только только в детских садах и начальной школе (до 4-го класса включительно), а все дальнейшее образование можно будет получать только на украинском языке.

С критикой закона выступили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия и Россия, а в Польше пообещали следить за тем, как он будет применяться.