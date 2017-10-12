Рийгикогу не успел обсудить отмену закона о сожительстве

В четверг, 12 октября, Рийгикогу не успел приступить к обсуждению инициированного Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроекта об отмене закона о совместном проживании.

По четвергам заседание парламента длится три часа - с 10:00 до 13:00. Сегодняшнее заседание было полностью посвящено обсуждению перспектив Ида-Вирумаа, которое инициировала правящая Центристская партия.

По словам вице-спикера Рийгикогу, центриста Энна Ээсмаа, к обсуждению законопроекта EKRE депутаты приступят на следующем заседании, которое пройдет 17 октября.

Конституционная комиссия предлагает отклонить законопроект EKRE в первом чтении. Среди парламентских партий единства по этому вопросу нет.