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Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам сентября достались "Левадии" ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Принс ведет
Игорь Принс ведет "Левадию" к медалям. Автор: ERR Sport/Сийм Семискар
Спорт

Наставник таллиннской "Левадии" Игорь Принс признан лучшим тренером чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам сентября. Хорватский легионер столичной команды Йозип Крзанич признан лучшим футболистом прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба ЭФС, 24-летний Крзанич сыграл важную роль в результатах "Левадии" в сентябре, забив два гола и отдав четыре результативных паса.

В сентябре "Левадия" под руководством Принса выиграла четыре матча и один раз сыграла вничью.

В турнирной таблице после 32 туров бело-зеленые с 76 очками идут на втором месте, на четыре балла отставая от лидирующей "Флоры".

Редактор: Сергей Михайлов

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