Наставник таллиннской "Левадии" Игорь Принс признан лучшим тренером чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам сентября. Хорватский легионер столичной команды Йозип Крзанич признан лучшим футболистом прошлого месяца.

Как сообщила пресс-служба ЭФС, 24-летний Крзанич сыграл важную роль в результатах "Левадии" в сентябре, забив два гола и отдав четыре результативных паса.

В сентябре "Левадия" под руководством Принса выиграла четыре матча и один раз сыграла вничью.

В турнирной таблице после 32 туров бело-зеленые с 76 очками идут на втором месте, на четыре балла отставая от лидирующей "Флоры".