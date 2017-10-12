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Эстонские волейболисты в отборочном турнире ЧЕ встретятся с командой Аво Кеэля ({{commentsTotal}})

Спорт
Аво Кеэль возглавил сборную Латвии по волейболу
Аво Кеэль возглавил сборную Латвии по волейболу Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

В среду, 12 октября, в Люксембурге состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2019 по волейболу. Сборная Эстонии попала в одну группу с командой Латвии, главным тренером которой недавно стал эстонский специалист Аво Кеэль.

Третьей командой в группе В стала сборная Израиля. В финальный турнир попадут семь победителей подгрупп и пять лучших обладателей вторых мест.

"Постараемся дать бой сборной Эстонии. Для начала хорошо бы выиграть одну или две партии. Это может стать важным, когда будет определяться обладатель второго места", - прокомментировал результаты жеребьевки Кеэль.

В нескольких группах выступают по четыре команды, в них в расчет не будут браться результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Отборочный турнир начнется 15 августа 2018 года. Участники финальной стадии определятся 9 января 2019-го.

Чемпионат Европы по волейболу впервые пройдет сразу в четырех странах. Увеличено и число участников финального турнира - с 16 до 24-х.

Помимо хозяев, автоматические путевки получат сборные России, Германии, Сербии, Италии, Болгарии, Чехии, Польши и Турции. Остальные 12 команд определяться в ходе отборочного турнира.

Чемпионат Европы-2019 среди женских команд пройдет в Польше, Чехии, Турции и Венгрии. В этом турнире тоже будут играть 24 команды. Помимо хозяев, автоматические путевки получат сборные Сербии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, России, Белоруссии, Германии и Болгарии. 

Стали известны и соперники женской сборной Эстонии по волейболу в отборочном турнире - это команды Швеции, Словакии и Финляндии.

Составы отборочных групп ЧЕ

Мужчины

A: Румыния, Финляндия, Дания

B: Эстония, Израиль, Латвия

C: Исландия, Молдова, Черногория, Словакия

D: Албания, Австрия, Хорватия, Португалия

E: Грузия, Испания, Норвегия, Белоруссия

F: Македония, Швейцария, Украина, Венгрия

G: Азербайджан, Греция, Люксембург, Швеция

Женщины

A: Бельгия, Израиль, Исландия, Словения

B: Албания, Австрия, Хорватия, Швейцария

C: Греция, Черногория, Норвегия, Украина

D: Грузия, Португалия, Франция, Дания

E: Эстония, Швеция, Словакия, Финляндия

F: Босния и Герцеговина, Испания, Латвия, Румыния

Редактор: Виктор Сольц

сборная эстонии по волейболуаво кеэль


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