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Решение об УДО виновного в убийстве нарвской школьницы суд вынесет в конце октября ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Зона отдыха на Ореховой горке в Нарве, где было обнаружено тело 14-летней Дарьи.
Зона отдыха на Ореховой горке в Нарве, где было обнаружено тело 14-летней Дарьи. Автор: Фото: Сергей Степанов/NPA
Ида-Вирумаа

В конце октября Вируский уездный суд примет решение о возможности условно-досрочного освобождения из тюрьмы 20-летнего Тоомаса Семыкина,  который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

Ходатайство об УДО суд рассмотрел в четверг, 12 октября, а решение будет вынесено 31 октября.

Обвинительный приговор по делу об убийстве Дарьи в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказание за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

 "С 9 апреля 2016 года он отбывает тюремный срок за разбойные нападения. Решением Вируского уездного суда Семыкин был приговорен к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы. Поскольку половину этого срока он уже отсидел, то подача ходатайства об УДО была неизбежной", - объяснили rus.err.ee в суде.

"Прокуратура не поддерживает условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", - заявила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Поскольку Семыкин был ранее наказан в уголовном порядке, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок.

Преступление, вызвавшее широкий резонанс, произошло в декабре 2015 года недалеко от тропы здоровья в нарвском лесопарке на Ореховой горке.

На суде Тоомас Семыкин своей вины не признал. Его адвокат говорил, что обвинительный приговор суда первой инстанции будет оспорен.

Виновным в сокрытии убийства был признан 20-летний Алексей Бочтарёв, которого суд приговорил к двум годам условного заключения.

Редактор: Сергей Михайлов

удотоомас семыкин


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