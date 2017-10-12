ФОТО: Центробанк России выпустил 200-рублевую купюру с символами Севастополя

В четверг, 12 октября, в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток.

В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити), передает "Медуза".

На банкноте 200 рублей с лицевой стороны изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на обороте — Херсонес Таврический.

Севастополь расположен на территории Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Глава ЦБ на пресс-конференции в ТАСС была вынуждена отвечать на вопрос журналиста японского телевидения, не подорвет ли наличие символов Крыма доверие к российской валюте, отмечает Русская служба "Би-би-си".

"Рубль и стоимость рубля, уважение к рублю определяется состоянием российской экономики, ее ростом, мощью государства, наличием золотовалютных резервов. Символы были отобраны населением России. Это отражает желание людей видеть эти символы на официальных денежных знаках", - сказала Набиуллина.

На лицевой стороне банкноты 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, а на обороте - космодром Восточный в Амурской области.

В ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина призналась, что небезызвестная песня "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль" все же повлияла на выбор символа для новой купюры.

"Конечно, мы отдавали предпочтение исключительно голосованию наших граждан, но я уверена, что песня, которая у многих на слуху, сыграла основополагающую роль в выборе россиян", - рассказала глава Центробанка.

Песня "Владивосток 2000" появилась на альбоме "Морская" в 1997 году.